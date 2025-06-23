Израиль запустил рейсы для иностранцев, желающих покинуть страну

В стране осталось около 40 тысяч туристов, по данным Times of Israel. С 23 июня 2025 года иностранцы, оставшиеся в Израиле из-за закрытия воздушного пространства после эскалации военного конфликта с Ираном, смогут покинуть страну на репатриационных рейсах, пишет The Times of Israel.До этого их выполняли, только чтобы вернуть в Израиль граждан страны из-за рубежа. Летают самолёты авиакомпаний El Al, Israir и Arkia — преимущественно в светлое время суток из-за угрозы обстрела. Совершать посадку могут только два борта в час: они прибывают в аэропорт Бен-Гурион, высаживают пассажиров и сразу улетают.Власти запрещали покидать страну воздушным транспортом, объясняя ограничения необходимостью избежать скопления людей и минимизировать время, которое самолёты проводят на земле. Теперь вылеты разрешат.Есть лимит — 50 пассажиров на самолёт. 23 июня выполнят 24 рейса. К концу недели «можно будет» оценить возможность увеличить число пассажиров и количество часов для выполнения полётов.El Al заявила, что будет выполнять рейсы по восьми основным направлениям: Ларнака (Кипр), Афины (Греция), Рим (Италия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Нью-Йорк, Лос-Анджелес (США) и Бангкок (Таиланд).Пассажиров, чьи рейсы отменили после 13 июня 2025 года, отправят бесплатно. Для остальных действуют фиксированные тарифы на билет в один конец: от $99 (7,7 тысячи рублей на 23 июня 2025 года по курсу ЦБ, в Афины) до $695 (54,5 тысячи рублей, до Бангкока). Источник: ReutersИран и Израиль объявили о начале военного конфликта 13 июня 2025 года. В тот же день посольство России в Израиле рекомендовало россиянам воздержаться от посещения страны и по возможности покинуть её территорию «на период до нормализации обстановки».Страны закрыли воздушное пространство. Росавиация на фоне этого запретила российским авиакомпаниям полёты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Этот режим действует до особого распоряжения — предварительно, до 02:59 мск 26 июня.Евгения ЕвсееваПутешествия16 июняПосольство России в Израиле рекомендовало россиянам покидать страну через сухопутную границу с Египтом — улететь самолётом не получится Но и оттуда вылететь пока сложно. #новости #израиль