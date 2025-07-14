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Данила Бычков
Путешествия

Власти США запланировали ввести дополнительный визовый сбор «за добросовестность» в размере $250

Общая стоимость оформления оформления всех неиммиграционных виз может вырасти до $435.

  • Visa Integrity Fee (визовый сбор «за добросовестность») коснётся туристических (B1/B2), студенческих (F/M) и рабочих (H-1B) виз, сообщает The Economic Times.
  • Сбор в размере $250 (19,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 июля 2025 года) — часть «большого и прекрасного» законопроекта, который был подписан президентом США Дональдом Трампом 4 июля 2025 года. Мера направлена на «поощрение законопослушных иностранных граждан, посещающих США», отмечает Forbes. Нововведения должны вступить в силу в 2026 году.
  • Заявитель сможет получить эти деньги назад, если он не нарушал визовый режим и трудовое законодательство США. Механизм оплаты сбора и дальнейшего возврата средств пока не определён.
  • Таким образом, общая стоимость оформления туристической визы США может достичь $435 (33,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 14 июля 2025 года), отмечает «Турдом».

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