Таиланд снова отложил введение туристического сбора — до 2026 года

Его пытаются ввести с 2021-го, но сроки регулярно переносят. Министерство туризма и спорта Таиланда перенесло введение туристического сбора в 300 батов (около 720 рублей) на 2026 год, передаёт ТАСС.Отсрочку в ведомстве объяснили возможными негативными последствиями для восстанавливающейся после пандемии туротрасли страны. «Нужно сделать паузу и дождаться итогов высокого туристического сезона, чтобы оценить спрос», — пояснил глава министерства Чакрапол Тансутитам. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на поездки в Таиланд со стороны россиян не только восстановился, но и превысил уровень допандемийного 2019 года. За первые шесть месяцев 2025-го страну посетили больше 1 млн российских туристов, отметили в организации.Фото AP Идею ввести туристический сбор правительство Таиланда начало обсуждать в 2016 году, но о реальных планах рассказало только в 2021-м, озвучив сумму в 300 батов.Правила должны были вступить в силу с января 2022-го, однако после этого сроки перенесли на апрель того же года. Затем сбор пытались ввести с июня 2023-го, но неоднократно переносили, пока в декабре не отложили до «наступления лучших времён в туристической индустрии».Летом 2024 года премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что правительство отказалось от планов. Однако в феврале 2025-го тогдашний глава Минтуризма Соравонг Тьентхон пообещал ввести туристический сбор до конца года.#новости #таиланд