РЖД начали тестировать автоматическое списание денег за покупку билета через «Лист ожидания»

Сервис может заработать в июле 2025 года, рассказал в интервью «РИА Новости» заместитель гендиректора компании Иван Колесников.Он пояснил, что часть билетов пассажиры возвращают «уже под вечер или ночью». Те, кто оставил заявку в листе ожидания, в это время могут спать — и пропустить предложение выкупить билет. «С запуском автоматического списания средств не надо будет отслеживать сообщение о поступлении билета в продажу», — добавил Колесников.Кроме того, в июле РЖД планируют добавить функцию в мобильное приложение. Сейчас она доступна только на сайте и в веб-приложении.РЖД запустили «Лист ожидания» для поездов дальнего следования с распроданными билетами в июне 2024 года. В заявке нужно указать количество билетов, тип вагона и размещения и прописать личные данные. Как только в системе появятся нужные билеты, пользователь получит ссылку на оплату. Если не успеть оплатить — бронь аннулируется.По словам Колесникова, за год пассажиры оставили около 3,8 млн заявок и оформили более 720 тысяч билетов. В среднем до 10% пассажиров меняют планы по поездке и возвращают билеты.#новости #ржд