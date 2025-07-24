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Евгения Евсеева
Путешествия

Границы с Камбоджей закрыты, но на курортах всё спокойно: АТОР — о ситуации в Таиланде

Туристам ничего не угрожает.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. Источник: allPhoto Bangkok / Unsplash
Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. Источник: allPhoto Bangkok / Unsplash
  • С 24 июля 2025 года все сухопутные границы Таиланда с Камбождей закрыты из-за военного конфликта между странами. Путешественникам строго запрещён проезд, все экскурсии отменяются, а туры корректируются, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).
  • Воздушные границы открыты — прибыть в страну можно самолётом. На курортах же «всё спокойно», сообщает АТОР. Об инциденте никто не знает, повышенных мер безопасности не вводили, местные аэропорты работают штатно.
  • Поездок к границе с Камбождей туристам пока следует избегать, говорит посол России в Таиланде Евгений Томихин. Прямого авиасообщения между Россией и Камбождей нет — попасть в страну можно с территории Таиланда, например, на экскурсию. Но пока поездки в Ангкор-Ват, расположенный в Камбодже, свернули, отмечает Tourdom.
  • При этом представители отрасли говорят, что ситуация «не критичная» — в летнем сезоне экскурсии в Камбоджу не так востребованы, как в зимнем. Но и в целом «ажиотажного» спроса на поездки нет. В мае 2025-го АТОР писало, что количество визитов российских туристов в Камбоджу снизилось на 15,7% — до 85,3 тысячи визитов.

#новости

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