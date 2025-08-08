РЖД начали показывать при оформлении билета места в вагоне, на которых едут пассажиры с питомцами

Раньше показывали только информацию, разрешён или нет провоз животных в вагоне — значком «лапки».Теперь, оформляя билет на сайте или в веб-приложении РЖД, пассажиры смогут посмотреть и выбрать место рядом с питомцем — или подальше от него, рассказали в компании. В будущем планируют добавить опцию и в мобильное приложение.На схеме вагона такие места отмечают тёмно-серым цветом. При наведении курсора на место пользователь сможет посмотреть, какое животное везут и по какому маршруту.В РЖД отметили, что перевозку животного пассажир может оформить даже в день поездки, поэтому информация на схеме может меняться вплоть до отправления поезда.Источник: «Телеграмма РЖД»В мае 2024 года РЖД добавили возможность указать вид, описание и кличку питомца при оформлении билета, чтобы проводник вагона знал о перевозке конкретного животного. До этого компания запретила проводникам самовольно высаживать животных из поездов.#новости #ржд