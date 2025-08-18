В Таиланде протестируют систему, которая позволит туристам конвертировать криптовалюту в баты для оплаты товаров и услуг

Для этого они должны будут пройти KYC и открыть электронный кошелёк на одной из лицензированных в стране платформ. Фото CTN NewsПрограмму TouristDigiPay запустили в тестовом режиме 18 августа 2025 года, пишет CTN News. Она позволяет туристам конвертировать биткоин, Ethereum, а также стейблкоины USDT и USDC в тайские баты. Внимание на новость обратил Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!». Платить за товары и услуги криптовалютой напрямую нельзя, отмечает издание. Туристы должны пройти процедуру проверки личности (KYC) и открыть электронный счёт на «одной из лицензированных в Таиланде платёжных платформ, которые работают с цифровыми активами». Что это за сервисы, не уточняется.Затем на электронный кошелёк можно перевести криптовалюту. Она автоматически конвертируется в баты, которыми можно оплачивать товары и услуги. При этом снять наличные с такого счёта нельзя, а вернуть остаток денег можно только после его закрытия.Программа предусматривает лимиты на расходы: 500 тысяч бат в месяц можно потратить «у крупных продавцов с платёжными терминалами для карт», 50 тысяч бат в месяц — «у мелких продавцов».Представитель ЦБ Таиланда также рассказал о работе над «туристическим кошельком» для оплаты по QR-коду. К нему можно будет подключать «иностранные» банковские карты. Других подробностей, в том числе о сроках запуска сервиса, он не привёл.Власти страны рассчитывают, что новые возможности для расчётов помогут привлечь больше иностранных туристов. По данным CTN News, с начала 2025-го число посетивших Таиланд иностранцев сократилось на 6,56% год к году, до 20 млн человек.#новости #таиланд