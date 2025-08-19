Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

В Иордании одобрили соглашение об отмене виз в Россией

Сейчас для въезда в страну нужна виза.

Источник: heba AlWahsh / Unsplash
  • Заключить соглашение об отмене виз договорились ещё в мае 2025 года. Теперь правительство Иордании его одобрило — но документ вступит в силу только после подписания его обеими сторонами, пишет «Прайм».
  • Сейчас россиянам нужно оформлять визу — она однократная, действует один месяц. Получить её можно по прилёте в аэропорт или заполнив форму на сайте МВД Иордании. Стоимость — 40 динаров (4544 рубля по курсу ЦБ на 19 августа 2025 года). Также есть двухкратные, многократные полугодовые, годовые и пятилетние визы.
  • Документ же вводит безвизовый режим: можно въехать в страну на 30 дней, но не больше чем на 90 дней за год.
  • Для въезда в Иорданию туристам понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда.

