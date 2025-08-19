В Иордании одобрили соглашение об отмене виз в Россией

Сейчас для въезда в страну нужна виза.Источник: heba AlWahsh / UnsplashЗаключить соглашение об отмене виз договорились ещё в мае 2025 года. Теперь правительство Иордании его одобрило — но документ вступит в силу только после подписания его обеими сторонами, пишет «Прайм».Сейчас россиянам нужно оформлять визу — она однократная, действует один месяц. Получить её можно по прилёте в аэропорт или заполнив форму на сайте МВД Иордании. Стоимость — 40 динаров (4544 рубля по курсу ЦБ на 19 августа 2025 года). Также есть двухкратные, многократные полугодовые, годовые и пятилетние визы.Документ же вводит безвизовый режим: можно въехать в страну на 30 дней, но не больше чем на 90 дней за год.Для въезда в Иорданию туристам понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда.#новости #иордания