Полина Лааксо
Путешествия

Ограничения в аэропорту Пулково продлились 20 часов — за это время 90 рейсов отменили, ещё 42 отправили на запасные аэродромы

Около 80 задержали более чем на два часа.

  • Петербургский аэропорт сообщил, что ограничения на полёты сняли, однако предупредил о вынужденных корректировках в расписании и попросил следить за аудиообъявлениями.
  • На фоне задержек пассажирам начали дополнительно раздавать воду, коврики и складные сиденья. В Росавиации уточняли, что приём и выпуск судов проводят по согласованию с органами.
  • Меры принимали из-за угрозы атак беспилотников. Около 11:00 мск 24 августа 2025 года угрозу беспилотников отменили в Ленобласти. Около 12:00 мск — в Санкт-Петербурге.
Зона ожидания внутренних рейсов, 08:30 мск 24 августа. Источник: Пулково
Источник: Пулково
Источник: Shot
  • Об изменениях в расписании сообщили «Победа», «Россия» и «Аэрофлот», так как ограничения в петербургской авиагавани привели к корректировкам и в других аэропортах страны.

#новости

