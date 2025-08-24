Ограничения в аэропорту Пулково продлились 20 часов — за это время 90 рейсов отменили, ещё 42 отправили на запасные аэродромы

Около 80 задержали более чем на два часа.Петербургский аэропорт сообщил, что ограничения на полёты сняли, однако предупредил о вынужденных корректировках в расписании и попросил следить за аудиообъявлениями.На фоне задержек пассажирам начали дополнительно раздавать воду, коврики и складные сиденья. В Росавиации уточняли, что приём и выпуск судов проводят по согласованию с органами.Меры принимали из-за угрозы атак беспилотников. Около 11:00 мск 24 августа 2025 года угрозу беспилотников отменили в Ленобласти. Около 12:00 мск — в Санкт-Петербурге.Зона ожидания внутренних рейсов, 08:30 мск 24 августа. Источник: ПулковоИсточник: ПулковоИсточник: ShotОб изменениях в расписании сообщили «Победа», «Россия» и «Аэрофлот», так как ограничения в петербургской авиагавани привели к корректировкам и в других аэропортах страны.#новости