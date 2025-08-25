Популярное
Артур Томилко
Путешествия

В App Store появилось приложение «Учебник путешествий» с функциями S7 Airlines

В нём можно покупать авиабилеты и следить за статусом рейсов, а также бронировать отели, заказывать трансфер из аэропорта и другое.

  • Об этом перевозчик сообщил в своём Telegram-канале. Приложение замаскировано под сборник полезных материалов для путешественников.
  • В S7 призывали клиентов скачивать его, «пока не удалили».
  • В январе 2025 года компания запустила мини-приложение в Telegram для покупки авиабилетов. В нём, например, можно найти рейс, сравнить цены и уточнить правила перевозки.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru

#новости #s7

