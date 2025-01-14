S7 Airlines запустила мини-приложение в Telegram для покупки авиабилетов

Компания говорит, что первая среди авиаперевозчиков в России запустила такой сервис.Чтобы зайти в мини-приложение, нужно сначала зайти в бот S7 Airlines в Telegram и нажать «купить билет». Это получится сделать только в мобильном приложении мессенджера.Скриншот vc.ruПользователи могут найти рейс, сравнить цены, уточнить правила перевозки, купить билеты и другое, не выходя из мессенджера. Интерфейс практически повторяет заказ билета на сайте авиакомпании.В будущем S7 планирует добавить push-уведомления через Telegram, которые будут оповещать о начале посадки и напоминать об открытии онлайн-регистрации.Ботов в Telegram для поиска билетов и создания подписок на них развивают, например, «Т-Банк» и «Авиасейлс».#новости #s7airlines
Какой простор для скама 😆
Ребята идут в ногу со временем, респект!
В тг скоро нужен будет бот по поиску ботов, если ещё такого нет
ну в целом, для нынешних условий нормальное решение. Единственное, будет много фейков мини-приложения.
Очередной способ продать билеты. Не вижу принципиальной разницы между покупкой через сайт и через мини-приложение.
Невероятное событие мирового масштаба
Круто, что S7 идет в ногу со временем и внедряет новые технологии. Наверное теперь покупать билеты станет еще проще) я бы еще добавил функцию отслеживания рейса