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vc.ru
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Таня Боброва
Путешествия

S7 Airlines запустила мини-приложение в Telegram для покупки авиабилетов

Компания говорит, что первая среди авиаперевозчиков в России запустила такой сервис.

  • Чтобы зайти в мини-приложение, нужно сначала зайти в бот S7 Airlines в Telegram и нажать «купить билет». Это получится сделать только в мобильном приложении мессенджера.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Пользователи могут найти рейс, сравнить цены, уточнить правила перевозки, купить билеты и другое, не выходя из мессенджера. Интерфейс практически повторяет заказ билета на сайте авиакомпании.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В будущем S7 планирует добавить push-уведомления через Telegram, которые будут оповещать о начале посадки и напоминать об открытии онлайн-регистрации.
  • Ботов в Telegram для поиска билетов и создания подписок на них развивают, например, «Т-Банк» и «Авиасейлс».

#новости #s7airlines

88
22 комментария
Камиль Харисян

Какой простор для скама 😆

3
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Roman Romanov

Ребята идут в ногу со временем, респект!

1
1
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Osk

В тг скоро нужен будет бот по поиску ботов, если ещё такого нет

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Allestor Klei

ну в целом, для нынешних условий нормальное решение. Единственное, будет много фейков мини-приложения.

1
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Денис Саблин

Очередной способ продать билеты. Не вижу принципиальной разницы между покупкой через сайт и через мини-приложение.

1
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Филипп Гаврилов

Невероятное событие мирового масштаба

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Eddy Levi

Круто, что S7 идет в ногу со временем и внедряет новые технологии. Наверное теперь покупать билеты станет еще проще) я бы еще добавил функцию отслеживания рейса

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