Таня Боброва
Путешествия

Аэропорт Сочи открыл стойки для самостоятельной регистрации и сдачи багажа

Сервис доступен на внутренних рейсах.

Источник здесь и далее: аэропорт Сочи
  • Стойки самостоятельной регистрации пассажиров и сдачи багажа Bags ID открыли в секторе «А», рассказал аэропорт.
  • Пассажиру нужно отсканировать паспорт и распечатать посадочный талон. Система сама взвесит и измерит багаж и выдаст бирку. Пассажиру нужно лишь прикрепить её, а затем отправить чемодан на ленту возле 11 стойки регистрации.
  • Bags ID — это разработка УК «Аэропорты Регионов». В 2024 году систему начали тестировать в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В 2025-м — в аэропортах Елизово Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.
  • В марте 2025 года стойки для самостоятельной регистрации и сдачи багажа в аэропорту Шереметьево запустил «Аэрофлот».

