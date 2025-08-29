Латвия ужесточила правила въезда для граждан России и некоторых других стран

Они вступят в силу 1 сентября 2025 года. С этого момента иностранцы из ряда государств, включая Россию, Украину и Беларусь, будут обязаны заполнить анкету на сайте eta.gov.lv не позднее, чем за 48 часов до въезда в страну. Соответствующую информацию опубликовало МВД Латвии.Анкета обязательна для иностранцев, не имеющих гражданства ЕС, стран НАТО, государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стран Европейской экономической зоны, Швейцарии или Бразилии и не имеющих визы или вида на жительство, выданных Латвией, пишет DW со ссылкой на ответ из МВД страны. В анкете нужно будет указать цель и ожидаемую длительность поездки, место пребывания в Латвии и маршрут путешествия. Также иностранцы должны указать некоторые биографические сведения — например, о службе в вооружённых силах или госструктурах.Ждать разрешения на въезд не требуется, но за непредоставление информации или указание ложных сведений предусмотрен штраф до €2000. Граждане России могут въехать в Латвию через третьи страны ЕС, при наличии вида на жительство других стран ЕС, а также по рабочим, учебным или семейным визам типа D. Латвия приостановила выдачу туристических виз россиянам в сентябре 2022 года. Тогда же аналогичное решение приняли Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.В августе 2025 года визовый центр Словакии сообщил о возобновлении приёма документов на туристические визы в России. Подать их можно в Москве и Санкт-Петербурге.#новости