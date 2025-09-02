Популярное
Евгения Евсеева
Путешествия

Китай с 15 сентября 2025 года на год введёт «пробный» безвизовый режим с Россией

Въехать в страну можно будет на 30 дней.

Источник: Theodor Lundqvist / Unsplash
  • Он продлится с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Об этом пишет ТАСС.
  • Для въезда в страну понадобится только загранпаспорт. Сейчас нужна ещё и виза — но можно въехать и без неё в составе группы или в безвизовый регион. Это, например, остров Хайнань.

  • Въезжать в Китай можно с целью туризма, бизнеса, посещения родственников и друзей, срок пребывания — 30 дней. Сколько можно будет находиться в полугодие или год — пока неизвестно.

Валерия Ильина
Путешествия
Всё о правилах въезда в 2025 году.

Виза в Китай: безвизовые регионы, транзит и пошаговая инструкция для россиян

