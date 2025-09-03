Можно въезжать многократно, с собой лучше иметь брони жилья: генконсульство Китая во Владивостоке рассказало детали о «пробном» безвизовом режиме для россиян

Китай введёт его с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года.Источник: Magda Ehlers / PexelsВъехать в страну только по загранпаспорту можно будет на 30 дней. Генконсульство КНР во Владивостоке теперь рассказало детали.Россияне смогут въехать в страну без визы с целью туризма, бизнеса, посещения родственников и друзей после проверки и одобрения китайскими пограничниками. Консульство рекомендует иметь при себе приглашения, авиабилеты и бронирования жилья, чтобы подтвердить цель поездки.Требования по безвизовому въезду для несовершеннолетних такие же, как и для взрослых. Загранпаспорт должен быть действительным как минимум в течение срока предполагаемого пребывания в Китае. Въехать можно как в составе тургруппы, так и самостоятельно.Срок пребывания без визы исчисляется со следующего дня въезда и «продолжается непрерывно 30 календарных дней». Въезжать можно многократно. Пока ограничений по количеству въездов или общему сроку пребывания нет. Если гражданин хочет находиться дольше 30 дней, нужно заранее подать заявление на визу.Telegram-канал «Улететь» узнал в визовых центрах Китая в Москве и Санкт-Петербурге, что уже подавшим заявление в визовые центры и консульства КНР визу проставят — оплаченные сборы вернуть не получится.Валерия ИльинаПутешествия6 феврВиза в Китай: безвизовые регионы, транзит и пошаговая инструкция для россиян Всё о правилах въезда в 2025 году.#новости #китай