Таня Боброва
Путешествия

Аэропорт Краснодара снова открыт: «Аэрофлот» начал продажи билетов, рейсы анонсировали «Победа» и S7

Первый регулярный рейс в Краснодар запланирован на 17 сентября 2025 года.

  • Его выполнит «Аэрофлот» из Москвы. С 19 сентября 2025 года авиакомпания планирует начать выполнять прямые рейсы из Санкт-Петербурга, с 27 сентября — из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября — Казани и Новосибирска.
  • По словам пресс-службы, на первом этапе частота полётов между Москвой и Краснодаром — от одного до трёх рейсов в день, затем — до пяти. Рейсы в Краснодар из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут ежедневными. Полёты из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы запланированы с частотой три-четыре рейса в неделю.
  • К концу сентября 2025 года компания рассчитывает восстановить международные полёты из Краснодара — в Ереван, Стамбул и Дубай. Билеты на рейсы в Краснодар из российских регионов уже в продаже. На момент написания заметки, например, билет из Москвы на 17 сентября стоит от 15,5 тысячи рублей.
  • «Победа» рассчитывает возобновить полёты в Краснодар из Москвы 19 сентября 2025 года. S7 Airlines тоже планирует летать в Краснодар, но о дате начала полётов сообщит после получения соответствующего согласования.
Источник: Алексей Переславцев / «Аэрофлот»
Источник: Алексей Переславцев / «Аэрофлот»

#новости #краснодар

