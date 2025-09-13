Популярное
Артур Томилко
Путешествия

Генконсульство Испании в Москве сообщило о прекращении приёма заявок на визы «до дальнейшего уведомления»

В сообщении говорится, что решение принято «по техническим причинам».

  • Внимание на это обратил Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали?». Других подробностей в консульстве не раскрыли.
  • По словам агентов, на которых ссылается канал, с сайта пропали все слоты для записи на долгосрочные визы на ближайший месяц.
  • В сентябре 2025 года в иностранных СМИ начала появляться информация о том, что власти ЕС обсуждают меры по ограничению выдачи виз россиянам. В частности, правительство Германии предложило «полную реализацию рекомендаций 2022 года».
  • 12 сентября Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит рекомендации по ужесточению визовых правил для граждан России. По информации издания, они не будут связаны с запретом выдачи виз, но предполагают «более строгие» критерии для въезда.

#новости #визы

126 комментариев