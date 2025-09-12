Германия предложила ужесточить выдачу виз россиянам в рамках нового пакета санкций — СМИ

Какие ограничения могут ввести, пока неясно.Фото «Ъ» Правительство Германии планирует добиться ограничений на выдачу виз гражданам России для поездок в страны Шенгенской зоны, сообщают Frankfurter Allgemeine, n-tv и другие немецкие СМИ.По их данным, предложение Германии предполагает «полную реализацию рекомендаций 2022 года», по которым страны ЕС должны были «существенно» сократить выдачу виз россиянам.В сентябре 2022-го Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией. Пошлина за рассмотрение виз выросла с €35 до €80, а сроки рассмотрения увеличились. Однако значительно сократить турпоток это не помогло, пишут немецкие СМИ.В 2024 году страны ЕС выдали россиянам 542 тысячи краткосрочных виз — на 20% больше, чем в 2023-м, но по-прежнему меньше, чем в допандемийном 2019-м.Больше всего виз гражданам России выдают консульства Италии (152 тысячи), Франции (124 тысячи), Испании (111 тысяч) и Греции (60 тысяч). Германия за 2024 год выдала 17 тысяч виз — на 2000 меньше, чем в 2023-м. Для сравнения: в 2019 году она выдала россиянам почти 326 тысяч виз. Восточные страны ЕС недовольны тем, что «состоятельные» россияне продолжают путешествовать по Европе, отмечают издания, не приводя подробностей. 8 сентября 2025 года Bloomberg сообщило, что ЕС начал подготовку 19 пакета санкций против России. В него среди прочего могут войти ограничения против российских банков, криптобирж и платёжных систем.После этого итальянское агентство ANSA рассказало, что власти Евросоюза также обсуждают возможность ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам, но из конкретных мер назвало только запрет свободного перемещения российских дипломатов по Шенгенской зоне.#новости #санкции #визы