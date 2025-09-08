Bloomberg узнало, что ЕС рассматривает новые санкции против российских банков, криптобирж и платёжных систем

Они могут войти в 19 пакет, который пока окончательно не согласован. Евросоюз рассматривает новые санкций в отношении примерно шести российских банков, а также планирует ужесточить ограничения против российских нефтяных компаний и «теневого флота», рассказали источники Bloomberg.По их словам, в число мер могут войти санкции против российских платёжных систем, «банковских карт» и криптобирж. О конкретных целях и характере ограничений собеседники агентства не сообщили.Кроме того, ЕС изучает возможность первого применения своего «инструмента по борьбе с обходом санкций» против Казахстана. Стране могут запретить импорт в Россию «определённого оборудования», уточняет Bloomberg.Среди других рассматриваемых мер собеседники агентства упоминают санкции «на услуги ИИ, которые имеют военное значение», не раскрывая подробностей. Впрочем, итоговое содержание 19 пакета санкций может измениться в ходе его обсуждения со странами блока, отмечают они.В июле ЕС утвердил 18 пакет санкций. Он затронул 22 российских банка, в том числе «Т-Банк», «Яндекс Банк» и «Ozon Банк», а также запретил любые операции с РФПИ и все транзакции с Беларусью.#новости #санкции