Новые санкции ЕС затронули «Т-Банк», «Яндекс Банк», «Ozon Банк», банк «Финама», «Экспобанк», «Локо-Банк» и других

Речь о 18 пакете санкций, который анонсировали 18 июля 2025 года.Евросоюз ввёл «полный запрет» на транзакции с 22 российскими банками, однако их названия изначально не раскрыл. Он вступает в силу с 9 августа 2025 года.Из документа в официальном журнале ЕС следует, что в список также вошли «Банк "Санкт-Петербург"», «Банк "Дом.РФ"», «Банк 131», «Сургутнефтегазбанк», «Генбанк», «Меткомбанк», «МСП Банк», «Трансстройбанк» и другие.Там же числится банк «Зенит», но сделки с ним могут одобрить при наличии определённых условий — например, для закрытия контрактов, заключённых до января 2025 года и истекающих не позднее 2028 года.«Финам» подчеркнул, что его брокер под санкции не попал, а на банк ограничения окажут лишь «незначительное влияние». В Ozon сказали, что «работают так же, как и всегда»: «У банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведёт, SWIFT не использует и обслуживает клиентов только внутри России».Против «Т-Банка» ЕС ввёл санкции ещё в феврале 2023 года, когда тот назывался «Тинькофф». Frank Media объяснило: один из новых регламентов в том числе «усиливает» прежние ограничения. Если раньше европейским компаниям запрещали предоставлять части банков доступ, например, к аналогам SWIFT, то теперь запрещают вести с ними «любую деятельность — от расчётов и кредитования до оказания любых услуг».Источник фото: «Ведомости»В рамках нового пакета европейским компаниям также запретили поставлять и обновлять российским банкам ПО для онлайн- и мобильного банкинга; управления кредитами; интеграции с банкоматами и POS-терминалами; регуляторной отчётности; инвестиционного банкинга.#новости #санкции