Генконсульство Испании в Москве возобновило приём заявлений на визы

С сайта визового центра BLS пропала информация, что документы не принимают «по техническим причинам».Скриншот vc.ruСообщение о прекращении приёма заявок на визы «по техническим причинам» и «до дальнейшего уведомления» появилось на сайте визового центра BLS Spain 13 сентября 2025 года.Теперь его убрали, обратил внимание Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!». Первое уведомление во всплывающем окне — про бесплатную запись на подачу документов.Информацию о том, что Генконсульство Испании в Москве возобновило приём заявлений на получение виз, РБК подтвердили в консалтинговой А&К American Educational Consulting. В консульстве пока не ответили на запрос издания.Испания вместе с Францией и Италией оформила больше остальных шенгенских виз россиянам по итогам 2024 года, отмечает РБК. Страна оформила 111 тысяч документов, Франция — 124 тысячи, Италия — 152 тысячи.12 сентября 2025 года Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит рекомендации по ужесточению визовых правил для граждан России. По информации издания, они не будут связаны с запретом выдачи виз, но предполагают «более строгие» критерии для въезда.#новости #испания