Данила Бычков
Путешествия

В аэропорту Гонконга на 36 часов отменят все рейсы из-за тайфуна «Рагаса»

Ограничения вступят в силу вечером 22 сентября 2025 года.

Источник: Bloomberg
  • Тайфун «Рагаса» уже затронул Филиппины — власти эвакуировали «тысячи» человек, а порывы ветра достигали 295 км/ч. В Гонконге пик шторма придётся на 23 и 24 сентября 2025 года, он может стать самым мощным тайфуном в регионе за последние годы, отмечает CNN.
  • Все рейсы из международного аэропорта Гонконга отменят вечером 22 сентября. Местные власти ожидают, что их начнут возобновлять 24 сентября, пишет Reuters. Крупнейший гонконгский авиаперевозчик, Cathay Pacific, в общей сложности отменил более 500 своих рейсов.
  • В администрации аэропорта подчеркнули, что пассажиры могут бесплатно поменять билеты на другие даты. Несмотря на отмену рейсов, аэропорт будет открыт в ближайшие дни — застрявшим пассажирам будут доступны зарядки и питание.

