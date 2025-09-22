В аэропорту Гонконга на 36 часов отменят все рейсы из-за тайфуна «Рагаса»

Ограничения вступят в силу вечером 22 сентября 2025 года. Источник: BloombergТайфун «Рагаса» уже затронул Филиппины — власти эвакуировали «тысячи» человек, а порывы ветра достигали 295 км/ч. В Гонконге пик шторма придётся на 23 и 24 сентября 2025 года, он может стать самым мощным тайфуном в регионе за последние годы, отмечает CNN. Все рейсы из международного аэропорта Гонконга отменят вечером 22 сентября. Местные власти ожидают, что их начнут возобновлять 24 сентября, пишет Reuters. Крупнейший гонконгский авиаперевозчик, Cathay Pacific, в общей сложности отменил более 500 своих рейсов.В администрации аэропорта подчеркнули, что пассажиры могут бесплатно поменять билеты на другие даты. Несмотря на отмену рейсов, аэропорт будет открыт в ближайшие дни — застрявшим пассажирам будут доступны зарядки и питание.#новости