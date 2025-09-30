Популярное
Артур Томилко
Путешествия

В итальянском городе Больцано в 2026 году появится налог для туристов с собаками — €1,5 в сутки за каждого питомца

А местных жителей обяжут платить €100 в год за собаку.

Фото Getty Images 
Фото Getty Images 
  • Власти Больцано, административного центра провинции Южный Тироль, планируют направить полученные деньги на уборку улиц, установку урн и содержание специализированных площадок для выгула собак, пишет издание Travel Tomorrow.
  • В администрации считают меру «справедливой». По словам члена городского совета Луиса Вальхера, «единственная грязь на улицах — это собачьи экскременты».
  • С 2026 года туристы, посещающие Больцано с собаками, должны будут платить налог в размере €1,5 (145 рублей по курсу ЦБ на 30 сентября 2025 года) в сутки за каждого питомца. А местных жителей обяжут ежегодно платить €100 (около 9500 рублей) за собаку. При этом для горожан, которые зарегистрируют животное в базе ДНК, освободят от уплаты налога на два года.
  • В 2024-м в городе ввели обязательную регистрацию ДНК собак. Штраф за несоблюдение правил составляет больше €1000, однако 60% владельцев собак не соблюдают требование. В Больцано также действует штраф для тех, кто не убирает за своими питомцами, — от €200 до €600.

#новости #налоги

