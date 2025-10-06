Telegram-каналы написали о «десятках» россиян, которые не смогли вылететь из страны из-за дефекта в загранпаспортах — МВД опровергло эту информацию

Жалоб от граждан не поступало, заверили в ведомстве. Источник: Shot6 октября 2025 года Telegram-канал Shot написал, что «десятки» российских туристов не смогли улететь в отпуск из-за «наползания» текста в загранпаспортах: данные были указаны не под графами «пол», «гражданство» и «дата выдачи», а прямо на них.В основном оно встречается в документах пятилетнего образца, отметил Telegram-канал. Некоторые россияне также якобы столкнулись с проблемами при заселении в отели из-за аналогичных дефектов.В МВД отметили, что информация не соответствует действительности и заявили, что не получали от граждан обращений или жалоб по этому поводу. В Ассоциации туроператоров России также опровергли эту информацию, в Российском союзе туриндустрии заявили, что не получали массовых жалоб туристов.Навскидку — бред полный. При выдаче паспорта всегда просят вычитать, всё ли корректно. Наползание текста не могло пройти незамеченным.из заявления АТОР#новости