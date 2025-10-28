Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз

Сейчас для россиян и без того действует «безвиз».Источник: UnsplashОб этом сообщают «РИА Новости». Когда соглашение вступит в силу и сколько дней можно будет находиться в стране за одну поездку и суммарно за год — не уточняют.Проект соглашения одобрили ещё в апреле 2025 года. По нему граждане России и Мьянмы могут въезжать на территорию другой страны-участницы соглашения, следовать через неё транзитом и находиться на её территории. Но если поездка длится больше 30 дней — нужна виза.Для россиян, приезжающих в Мьянму, с 2023 года действует «безвиз», который несколько раз продлевали. Завершиться он должен 30 июня 2026 года. В стране можно пробыть до 30 дней за раз.В Мьянме запрещено посещение «зон с ограниченным доступом», а выезд возможен только через международные аэропорты Янгона, Мандалая и Нейпьидо. Страна возобновила с Россией прямое авиасообщение в сентябре 2023-го — после 30-летнего перерыва.#новости #мьянма