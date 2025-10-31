Популярное
Данила Бычков
Путешествия

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией вступит в силу 13 декабря 2025 года

Граждане России смогут пребывать в стране без визы до 30 дней.

Источник: Bloomberg
  • Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз в августе 2025 года — 13 декабря 2025-го оно вступит в силу, пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД.
  • Россияне смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении, но не более 90 дней за один календарный год.
  • Сейчас для посещения Иордании гражданам России необходимо получать визу по прилёте в аэропорт или заполнив форму на сайте МВД Иордании. Её стоимость — 40 динаров (4561 рубль по курсу ЦБ на 31 октября 2025 года).
  • Для посещения Иордании туристам понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда.

#новости

11
2
1
67 комментариев