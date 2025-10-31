Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Иорданией вступит в силу 13 декабря 2025 года

Граждане России смогут пребывать в стране без визы до 30 дней.Источник: BloombergРоссия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз в августе 2025 года — 13 декабря 2025-го оно вступит в силу, пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД.Россияне смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении, но не более 90 дней за один календарный год.Сейчас для посещения Иордании гражданам России необходимо получать визу по прилёте в аэропорт или заполнив форму на сайте МВД Иордании. Её стоимость — 40 динаров (4561 рубль по курсу ЦБ на 31 октября 2025 года).Для посещения Иордании туристам понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда.#новости