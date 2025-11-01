Популярное
Таня Боброва
Путешествия

В России разрешат заселяться в гостиницы по водительским правам с 1 января 2026 года

Правительство также разрешило регистрироваться в отелях по загранпаспорту.

Источник: president-hotel.ru
Источник: president-hotel.ru
  • При заселении россияне теперь могут использовать наряду с паспортом и загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение. Об этом сообщило правительство.
  • Техническую основу для приёма водительских прав обеспечит МВД, отметили там. Его системы в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.
  • В Ассоциации туроператоров России отметили в разговоре с РБК, что возможность регистрироваться в гостинице по правам «значительно упростит жизнь» автотуристам, на которых приходится не менее 50% в целом по стране.
  • Размещение в гостиницах по загранпаспорту будет удобно для транзитных путешественников или когда нужно переждать стыковку авиарейсов, добавили в Минэкономразвития.
  • В 2024 году правительство разрешило заселяться в отели по биометрии. Для этого нужно предварительно подтвердить свою личность через Единую биометрическую систему. Пилотный сервис заселения при помощи биометрии запустили в одном из московских отелей в мае 2025 года.

#новости

43 комментария