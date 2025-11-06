Politico узнало о планах ЕС прекратить выдачу многократных шенгенских виз россиянам

«В большинстве случаев» граждане России смогут получать только однократные визы. Фото Getty ImagesО том, что ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, Politico рассказали три неназванных европейских чиновника. По их словам, власти Евросоюза намерены ограничить выдачу многократных шенгенских виз «в большинстве случаев».Новые правило начнут действовать в ближайшее время, отметили собеседники. После этого россияне смогут получать только однократные визы. Исключение сделают для гуманитарных случаев и лиц, которые также имеют гражданство одной из стран ЕС.Однако вопрос выдачи виз остаётся в ведении национальных властей, отмечает издание. Еврокомиссия может усложнить процесс, но не может ввести полный запрет.В сентябре 2025 года в иностранных СМИ начала появляться информация о том, что власти ЕС обсуждают меры по ограничению выдачи виз россиянам. В частности, правительство Германии предложило «полную реализацию рекомендаций 2022 года».12 сентября Politico сообщило, что Еврокомиссия готовит рекомендации по ужесточению визовых правил для граждан России. По информации издания, они не связаны с запретом выдачи виз, но предполагают «более строгие» критерии для въезда.В 2024 году россияне подали 606 тысяч заявлений на шенгенские визы. По сравнению с 2023 годом число заявок выросло на 16,5%, а выданных виз — на 20,7%. Доля отказов снизилась с 10,6% до 7,5%. Для сравнения: в 2019-м страны ЕС выдали россиянам больше 4 млн виз.#новости #визы #ес