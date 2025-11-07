ЕК запретила выдачу новых многоразовых шенгенских виз россиянам

Нужно будет получать однократные.Источник: ReutersРоссияне больше не смогут получать шенгенские мультивизы, говорится в заявлении. Теперь они должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда захотят въехать в страны ЕС.При этом ЕС может делать исключения — например, для заявителей с «пониженным уровнем риска». Это, например, журналисты, правозащитники и работники транспорта. Также могут выдать многократную визу, если в ЕС проживают близкие родственники заявителя.Вопрос выдачи виз останется в ведении национальных властей стран. Они могут выдать многократную визу, несмотря на запрет, если решат, что заявитель этого заслуживает.Накануне о планах по запрету многократных виз россиянам сообщило Politico.В 2024 году россияне подали 606 тысяч заявлений на шенгенские визы. По сравнению с 2023 годом число заявок выросло на 16,5%, а выданных виз — на 20,7%. Доля отказов снизилась с 10,6% до 7,5%. Для сравнения: в 2019-м страны ЕС выдали россиянам больше 4 млн виз.По словам Российского союза туриндустрии, российские туристы и до запрета практически не получали шенгенских мультивиз. Чаще всего их выдавали деловым туристам.Обновлено в 16:59 мск. Многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, действительны, запрет не имеет обратной силы, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.#новости #визы