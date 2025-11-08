В США отменили свыше 1000 рейсов и задержали ещё 5000 на фоне правительственного шатдауна и проблем с авиаперсоналом

Авиадиспетчеры «измотаны» и почти месяц не получают зарплату.Источник фото: AP NewsПоступательно сокращать количество рейсов в 40 аэропортах в более чем 20 штатах распорядилось Федеральное управление гражданской авиации США. Решение касается всех местных коммерческих авиаперевозчиков.7 ноября 2025 года авиакомпании должны были урезать число авиарейсов на 4%, к 11 ноября увеличить эту долю до 6%, а к 14 ноября — до 10%. Если правительство не возобновит работу, требуемый показатель могут повысить и до 20%.Какие рейсы отменить, решают сами перевозчики. Они обязаны возместить пассажирам деньги, но покрывать прочие расходы — например, на отели — не должны, так как «не виноваты» в отменах и задержках.Почти половину грузовых авиаперевозок в США осуществляют на пассажирских самолётах. Изменения могут привести к росту цен на поставляемые товары. В отрасли говорят, что пострадают и туристы, и командируемые сотрудники. При этом международные вылеты ограничения затронуть не должны — во всяком случае на это рассчитывает сам регулятор.Рейсы сокращают, чтобы минимизировать риски. С 1 октября 2025 года, когда правительство США приостановило работу, примерно 13 тысяч авиадиспетчеров работают без выплат. Некоторые вынуждены искать подработку, чтобы «кормить семью».О «нагрузке на систему» сообщают и диспетчеры, и пилоты — в конфиденциальных отчётах. СМИ рассказали, что сотрудники «измотаны», чаще берут больничные и увольняются. По словам расследователя авиакатастроф Джеффа Гуззетти, регулятор хочет избежать ситуаций, в которых ошибка изнурённого сотрудника может привести к столкновению самолётов в небе.Министр транспорта Шон Даффи в начале ноября 2025 года допустил, что из-за угроз безопасности полётов власти могут полностью закрыть воздушное пространство.#новости