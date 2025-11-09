Популярное
Полина Лааксо
Путешествия

Первый за 14 лет паром из Турции в Сочи не смог получить разрешение на вход и возвращается в Трабзон вместе с пассажирами

Они провели на борту Seabridge почти трое суток.

Источник фото: «РИА Новости»
  • Паром с 20 пассажирами, среди которых 18 россиян, отправился из Трабзона в Сочи вечером 5 ноября 2025 года. Через 12 часов подошёл к Сочи и с 10:00 мск 6 ноября стоял на внешнем рейде.
  • В 15:00 мск 7 ноября он зашёл на внутренний рейд, но разрешение пришвартоваться в порту получить так и не смог, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на главу фирмы-организатора маршрута Сергея Туркменяна.
  • Обратный рейс в турецкий порт планировали на вечер 6 ноября. У некоторых пассажиров «сгорели» авиабилеты. Про компенсацию ничего неизвестно.
  • Seabridge пытался выполнить тестовый рейс в октябре 2025 года, но не смог зайти в Сочи. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что рейс выполняли «без согласия принимающей стороны». По его словам, запуск международного грузопассажирского паромного сообщения «в нынешних условиях небезопасен и преждевременен».

#новости

