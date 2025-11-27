Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Путешествия

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене виз с Саудовской Аравией

Теперь соглашение должны подписать обе стороны.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.atorus.ru%2Farticle%2Fkuda-mozhno-udobno-i-nedorogo-doletet-cherez-saudovskuyu-araviyu-65359&postId=2620859" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Visit Saudi / АТОР</a>
Источник: Visit Saudi / АТОР
  • Документ об этом есть на сайте размещения правовых актов. Если соглашение окончательно примут в текущем виде, россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в течение календарного года, а граждане королевства — соответственно в Россию.
  • Документ вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых процедур. Точные сроки введения «безвиза» неизвестны, указывает АТОР.
  • Сейчас для посещения Саудовской Аравии россиянам нужна виза. Её можно оформить электронно или по прибытии. Загранпаспорт должен быть действителен в течение как минимум шести месяцев после даты въезда. Виза позволяет пребывать в стране до 90 дней и действительна в течение года с даты выдачи, следует из информации на визовом сайте.
Данила Бычков
Инвестиции
Власти Саудовской Аравии с 2026 года разрешат иностранцам покупать недвижимость в стране

Приобретать объекты в «священных городах» смогут только мусульмане.

Источник: Bloomberg

#новости

3
1
16 комментариев