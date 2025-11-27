Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене виз с Саудовской Аравией

Теперь соглашение должны подписать обе стороны.Источник: Visit Saudi / АТОРДокумент об этом есть на сайте размещения правовых актов. Если соглашение окончательно примут в текущем виде, россияне смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в течение календарного года, а граждане королевства — соответственно в Россию.Документ вступит в силу через 60 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых процедур. Точные сроки введения «безвиза» неизвестны, указывает АТОР.Сейчас для посещения Саудовской Аравии россиянам нужна виза. Её можно оформить электронно или по прибытии. Загранпаспорт должен быть действителен в течение как минимум шести месяцев после даты въезда. Виза позволяет пребывать в стране до 90 дней и действительна в течение года с даты выдачи, следует из информации на визовом сайте.Данила БычковИнвестиции21 ноябВласти Саудовской Аравии с 2026 года разрешат иностранцам покупать недвижимость в стране Приобретать объекты в «священных городах» смогут только мусульмане.#новости