Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Право
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Путешествия

Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз

«Безвиз» начнёт действовать не раньше марта 2026 года.

Источник: РБК
Источник: РБК
  • Подписание договора об отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов прошло на деловом форуме в Саудовской Аравии, пишет ТАСС. Граждане России смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в течение календарного года.
  • Кроме того, стороны подписали соглашения о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, а также о сотрудничестве в области архивного дела.
  • Точные сроки введения безвизового режима пока неизвестны — он вступит в силу через 60 дней с даты получения сторонами последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых процедур. Это произойдёт не раньше марта 2026 года, пишет АТОР.
  • Сейчас для посещения Саудовской Аравии россиянам нужна виза. Её можно оформить электронно или по прибытии. Её стоимость составляет около $150.
  • В 2023 году российские туристы совершили 106 тысяч поездок в Саудовскую Аравию — на 51 тысячу больше, чем годом ранее. В октябре 2025 года Саудовская Аравия заняла третье место по объёму въездного турпотока — за месяц Россию посетили 26 тысяч саудовских туристов, отмечает АТОР.

#новости #саудовская_аравия

3
47 комментариев