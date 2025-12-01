Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз

«Безвиз» начнёт действовать не раньше марта 2026 года. Источник: РБКПодписание договора об отмене визовых требований для владельцев всех типов паспортов прошло на деловом форуме в Саудовской Аравии, пишет ТАСС. Граждане России смогут въезжать в Саудовскую Аравию без визы на срок до 90 дней в течение календарного года.Кроме того, стороны подписали соглашения о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, а также о сотрудничестве в области архивного дела.Точные сроки введения безвизового режима пока неизвестны — он вступит в силу через 60 дней с даты получения сторонами последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых процедур. Это произойдёт не раньше марта 2026 года, пишет АТОР.Сейчас для посещения Саудовской Аравии россиянам нужна виза. Её можно оформить электронно или по прибытии. Её стоимость составляет около $150. В 2023 году российские туристы совершили 106 тысяч поездок в Саудовскую Аравию — на 51 тысячу больше, чем годом ранее. В октябре 2025 года Саудовская Аравия заняла третье место по объёму въездного турпотока — за месяц Россию посетили 26 тысяч саудовских туристов, отмечает АТОР.#новости #саудовская_аравия