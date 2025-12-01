Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая

«Безвиз» действует до 14 сентября 2026 года. Указ о безвизовом въезде для граждан КНР размещён на сайте публикования государственных актов. Он вступает в силу со дня подписания.Граждане Китая смогут въезжать в Россию на срок до 30 дней по обычному паспорту. Безвизовый режим распространяется на туристические, деловые и гостевые поездки, а также на транзитный проезд. При этом он не подходит для работы, обучения и проживания.«Безвиз» действует до 14 сентября 2026 года — аналогично с пробным безвизовым режимом для россиян в Китае. Он вступил в силу 15 сентября 2025 года. Турпоток из Китая в Россию после отмены виз вырастет «минимум на 30%», пишет ТАСС со ссылкой на АТОР, не приводя абсолютных цифр. В первую очередь количество китайских туристов может вырасти на Дальнем Востоке.#новости #китай