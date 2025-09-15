Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
AI
Деньги
Инвестиции
Крипто
Право
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Путешествия

В Китае вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян

Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Источник фото: Expats Holidays
Источник фото: Expats Holidays
  • Остаться в КНР без визы можно до 30 дней. Срок отсчитывается со следующего дня после въезда: если приехал 1 октября в 12:00, то уехать должен до 31 октября включительно. Въезжать можно многократно.
  • Из документов нужен заграничный паспорт, который действует «как минимум» в течение срока предполагаемого пребывания. Лучше — не менее полгода.
  • Генконсульство КНР во Владивостоке также рекомендует держать при себе «приглашения, билеты и бронирования». Сведения могут пригодиться в качестве доказательства цели въезда. «Безвиз» не распространяется на работу, обучение, журналистику, водителей, экспедиторов, переводчиков, а также родственников тех россиян, кто работает или учится в Китае.
  • При желании пробыть в стране более 30 дней, нужно «заранее» подать заявление на визу в посольство или консульство Китая. Ограничений по суммарному сроку пребывания в течение года пока нет.
  • Как отмечает редакция «Улететь», медстраховка не требуется, но лучше её сделать, потому что медицина в КНР дорогая. Тот, кто останавливается не в отеле, также должен в течение 24 часов оформить регистрацию по месту пребывания в ближайшем отделении полиции.
  • Прямые рейсы в КНР отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Казани, Красноярка, Иркутска, Хабаровска и нескольких других городов страны.

Что почитать про Китай

#новости #китай

9
1
42 комментария