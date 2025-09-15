В Китае вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян

Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.Источник фото: Expats HolidaysОстаться в КНР без визы можно до 30 дней. Срок отсчитывается со следующего дня после въезда: если приехал 1 октября в 12:00, то уехать должен до 31 октября включительно. Въезжать можно многократно.Из документов нужен заграничный паспорт, который действует «как минимум» в течение срока предполагаемого пребывания. Лучше — не менее полгода.Генконсульство КНР во Владивостоке также рекомендует держать при себе «приглашения, билеты и бронирования». Сведения могут пригодиться в качестве доказательства цели въезда. «Безвиз» не распространяется на работу, обучение, журналистику, водителей, экспедиторов, переводчиков, а также родственников тех россиян, кто работает или учится в Китае.При желании пробыть в стране более 30 дней, нужно «заранее» подать заявление на визу в посольство или консульство Китая. Ограничений по суммарному сроку пребывания в течение года пока нет.Как отмечает редакция «Улететь», медстраховка не требуется, но лучше её сделать, потому что медицина в КНР дорогая. Тот, кто останавливается не в отеле, также должен в течение 24 часов оформить регистрацию по месту пребывания в ближайшем отделении полиции.Прямые рейсы в КНР отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Казани, Красноярка, Иркутска, Хабаровска и нескольких других городов страны.Что почитать про Китай24 китайских приложения для туристов: мессенджеры, карты, переводчики и доставка еды.Как платить в Китае за товары и услуги в условиях санкций.Что посмотреть в Китае: «Волшебный мир Гарри Поттера», летающие горы из «Аватара» и терракотовая армия.#новости #китай