Артур Томилко
Путешествия

Президент Египта утвердил дополнительный визовый сбор в $20

С 1 декабря 2025 года стоимость оформления однократной визы составляет $45, многократной — $80.

Фото Getty Images
Фото Getty Images
  • Президент Абдель Фаттах ас-Сиси поддержал предложение Палаты представителей Египта ввести новую пошлину на оформление въездных виз в размере $20. Соответсвующий указ он подписал 30 ноября 2025 года, пишет ТАСС.
  • С 1 декабря 2025 года туристы помимо визового сбора в $25 должны будут заплатить ещё $20 за любые визы, выдаваемые в аэропортах и других пунктах въезда, а также за оформление документов через посольства и консульства страны за рубежом.
  • Размер сборов за оформление многократной египетской визы увеличился с $60 до $80.
  • При прилёте в Шарм-эль-Шейх платить за визу по-прежнему не нужно — в аэропорту ставят «синайский штамп», который действует 15 дней, отмечет Telegram-канал «Ну чё, народ, погнали!». Но если туристы захотят поехать на экскурсию за пределы региона, потребуется заплатить $45.

#новости #египет

44 комментария