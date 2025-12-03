Популярное
Таня Боброва
Путешествия

Между Москвой и Нижним Новгородом запустили скоростной двухэтажный поезд «Буревестник»

Время в пути — около четырёх часов.

Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdearpassengers%2F11992%3Fsingle&postId=2630173" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Уважаемые пассажиры</a>»
  • О возвращении поезда на маршрут рассказали в РЖД. В первый рейс он отправился в 10:05 мск 3 декабря 2025 года с Ярославского вокзала Москвы. «Буревестник» будет курсировать три раза в день.
  • По утрам поезд из Москвы будет уходить с Ярославского вокзала, днём и вечером — с Восточного, говорили в компании. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днём, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний — на Ярославский.
  • По словам РЖД, на первом этапе в составе каждого поезда будет по десять двухэтажных вагонов, в каждом — по три туалета вместо двух. В вагонах с местами для сидения есть откидные столики у кресел, держатели для мобильных устройств, розетки, USB-разъёмы. В вагонах улучшенной компоновки — индивидуальное купе. Также есть вагон-бистро и купейный штабной вагон.
  • Одноэтажный фирменный поезд «Буревестник» курсировал между Москвой и Нижним Новгородом с 1965-го по 2014 год, следует из материалов РЖД.
Источник: Telegram-канал «ФПК. Лучше поездом!»

#новости #ржд

