Российский посол в Таиланде порекомендовал россиянам не посещать приграничные с Камбоджей регионы

Из-за обострения конфликта между странами.Источник: ShutterstockРекомендации такие: воздержаться от поездок в приграничные регионы, следить за сообщениями властей и сохранить на всякий случай номер телефона посольства, говорит посол России в Таиланде Евгений Томихин.8 декабря 2025 года Таиланд и Камбоджа нанесли военные удары друг по другу. После этого Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.Томихин рассказал, что информации о пострадавших среди россиян нет, обращений от них не поступало. Он также отметил: приграничные с Камбоджей регионы Таиланда — «не самые популярные» у русских туристов. Чаще всего они приезжают на Пхукет.