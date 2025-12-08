Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Карьера
Право
Мнения
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

Российский посол в Таиланде порекомендовал россиянам не посещать приграничные с Камбоджей регионы

Из-за обострения конфликта между странами.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Рекомендации такие: воздержаться от поездок в приграничные регионы, следить за сообщениями властей и сохранить на всякий случай номер телефона посольства, говорит посол России в Таиланде Евгений Томихин.
  • 8 декабря 2025 года Таиланд и Камбоджа нанесли военные удары друг по другу. После этого Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам.
  • Томихин рассказал, что информации о пострадавших среди россиян нет, обращений от них не поступало. Он также отметил: приграничные с Камбоджей регионы Таиланда — «не самые популярные» у русских туристов. Чаще всего они приезжают на Пхукет.

#новости #таиланд

3
18 комментариев