Соглашение о «безвизе» между Россией и Иорданией вступило в силу

Россияне смогут находиться в стране без визы до 30 дней.Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз в августе 2025 года. Теперь оно вступило в силу.Россияне смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении, но не более 90 дней за один календарный год.Для въезда в Иорданию туристам понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда.Раньше россиянам нужно было оформлять визу — она однократная, действует один месяц. Получить её можно по прилёте в аэропорт или заполнив форму на сайте МВД Иордании. Стоимость — 40 динаров (4498 рубля по курсу ЦБ на 13 декабря 2025 года). Также есть двухкратные, многократные полугодовые, годовые и пятилетние визы.#новости #иордания