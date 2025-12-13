Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Маркетплейсы
Право
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

Соглашение о «безвизе» между Россией и Иорданией вступило в силу

Россияне смогут находиться в стране без визы до 30 дней.

Соглашение о «безвизе» между Россией и Иорданией вступило в силу
  • Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз в августе 2025 года. Теперь оно вступило в силу.
  • Россияне смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении, но не более 90 дней за один календарный год.
  • Для въезда в Иорданию туристам понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда.
  • Раньше россиянам нужно было оформлять визу — она однократная, действует один месяц. Получить её можно по прилёте в аэропорт или заполнив форму на сайте МВД Иордании. Стоимость — 40 динаров (4498 рубля по курсу ЦБ на 13 декабря 2025 года). Также есть двухкратные, многократные полугодовые, годовые и пятилетние визы.

#новости #иордания

8
1
1
18 комментариев