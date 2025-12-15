Кипр открыл восемь визовых центров в России — получить туристическую визу можно будет только через них

Документы можно подать без предварительной записи. Визовые центры открыли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске, говорится в заявлении на сайте посольства Кипра. Обслуживать их будет компания BLS International.Сервисный сбор за подачу заявления в визовом центре составит €1,5 (139,4 рубля по курсу ЦБ на 15 декабря 2025 года). Стоимость оформления краткосрочной туристической визы Кипра составляет €90 для взрослых (примерно 8,3 тысячи рублей) и €45 для детей до 11 лет (4,1 тысячи рублей). Подать документы можно без предварительной записи. С октября 2025 года для получения кипрской визы необходимо пройти процедуру биометрии, сдав отпечатки пальцев, отмечает РБК. Из-за этого требуется личное присутствие заявителя — удалённая подача документов больше недоступна.#новости #кипр