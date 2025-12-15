«Победа» разрешила перевозку питомцев на соседнем кресле и запустила услугу по провозу увеличенной ручной клади

До этого переноска с питомцем могла находиться только под креслом.Источник: BloombergГабариты переноски не должны превышать 55х35х30см, а её вес вместе с животным должен составлять не более 15 кг, говорится в заявлении авиакомпании. Пассажиру необходимо занять среднее место в блоке кресел, а переноску с питомцем разместить на место у иллюминатора.Стоимость услуги начинается от 4990 рублей, оформить её можно только одновременно с покупкой билета. Перечень разрешённых для перевоза питомцев остался прежним, отмечает KudaGo. В него входят домашние и служебные собаки, собаки-поводыри, кошки, хорьки, карликовые кролики и домашние птицы.Кроме того, «Победа» запустила услугу по провозу увеличенной ручной клади — не более 55x40x25 см без ограничения по весу. Её стоимость начинается от 3499 рублей. Без доплаты пассажиры могут взять на борт ручную кладь размером 15×36×30 см.#новости #победа