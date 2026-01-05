Wildberries с партнёром откроет отель под брендом WB Travel в Египте

В 2026 году компания запланировала открытие ещё нескольких фирменных отелей в Египте и Турции.Источник здесь и далее: РВБ Сервис WB Travel объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ) запустил с туроператором Fun&Sun «фирменную отельную концепцию». Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.Первый отель — WB Travel Dreams Vacation — планируют открыть в Египте 15 февраля 2026 года. Сейчас там обновляют жилые корпуса, ресторан, лобби и другие пространства.«Вестник АТОР» пишет, что сейчас этот отель в поисковиках называется Dreams Vacation Resort 4*, он расположен в пригороде Шарм-эль-Шейха. В будущем отель будет эксклюзивно представлен только в ассортименте Wildberries и Fun&Sun, добавляет издание.В планах РВБ — запуск в 2026 году ещё нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции. Инвестиции в проект и условия партнёрства в компании не раскрыли.«Вестник АТОР» добавляет, что Fun&Sun развивает несколько «фирменных концепций» вместе с отелями-партнёрами. Туроператор уточнил: они продолжат работу под существующими брендами, а развитие концепции отелей WB Travel — отдельное направление в рамках партнёрства с Wildberries.РВБ договорилась о партнёрстве с Fun&Sun в сентябре 2025 года. В октябре источники «Известий» говорили, что маркетплейс выкупил туроператора.#новости #wildberries