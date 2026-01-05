Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Приёмная
Телеграм
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Путешествия

Wildberries с партнёром откроет отель под брендом WB Travel в Египте

В 2026 году компания запланировала открытие ещё нескольких фирменных отелей в Египте и Турции.

Источник здесь и далее: РВБ
Источник здесь и далее: РВБ
  • Сервис WB Travel объединённой компании Wildberries & Russ (РВБ) запустил с туроператором Fun&Sun «фирменную отельную концепцию». Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.
  • Первый отель — WB Travel Dreams Vacation — планируют открыть в Египте 15 февраля 2026 года. Сейчас там обновляют жилые корпуса, ресторан, лобби и другие пространства.
  • «Вестник АТОР» пишет, что сейчас этот отель в поисковиках называется Dreams Vacation Resort 4*, он расположен в пригороде Шарм-эль-Шейха. В будущем отель будет эксклюзивно представлен только в ассортименте Wildberries и Fun&Sun, добавляет издание.

  • В планах РВБ — запуск в 2026 году ещё нескольких фирменных отелей WB Travel в Египте и Турции. Инвестиции в проект и условия партнёрства в компании не раскрыли.

  • «Вестник АТОР» добавляет, что Fun&Sun развивает несколько «фирменных концепций» вместе с отелями-партнёрами. Туроператор уточнил: они продолжат работу под существующими брендами, а развитие концепции отелей WB Travel — отдельное направление в рамках партнёрства с Wildberries.

Wildberries с партнёром откроет отель под брендом WB Travel в Египте
Wildberries с партнёром откроет отель под брендом WB Travel в Египте
  • РВБ договорилась о партнёрстве с Fun&Sun в сентябре 2025 года. В октябре источники «Известий» говорили, что маркетплейс выкупил туроператора.

#новости #wildberries

30
5
2
1
111 комментариев