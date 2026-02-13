РЖД в марте 2026 года запустят поезд из Забайкальска в китайскую Маньчжурию — он перестал ходить в 2020 году

Из-за пандемии Covid-19.Источник: РЖДСостав начнёт курсировать в обе стороны — из Забайкальска в Маньчжурию и обратно — с 8 марта 2026 года, сообщили РЖД.Отправляться поезд будет два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути — около 25 минут.Продажа билетов стартует в «ближайшее время» и будет доступна за 60 дней до отправления. Цен пока нет.Поезда из Забайкальска в Маньчжурию прекратили ходить в феврале 2020 года из-за пандемии Covid-19, напомнили в РЖД.Валерия ИльинаСервисы26.03.202524 китайских приложения для туристов: мессенджеры, карты, переводчики и доставка еды Что скачать перед поездкой, чтобы забронировать отель, заказать утку по-пекински и расплатиться за неё одним нажатием.#новости #китай