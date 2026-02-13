Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Путешествия

РЖД в марте 2026 года запустят поезд из Забайкальска в китайскую Маньчжурию — он перестал ходить в 2020 году

Из-за пандемии Covid-19.

Источник: РЖД
Источник: РЖД
  • Состав начнёт курсировать в обе стороны — из Забайкальска в Маньчжурию и обратно — с 8 марта 2026 года, сообщили РЖД.
  • Отправляться поезд будет два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути — около 25 минут.
  • Продажа билетов стартует в «ближайшее время» и будет доступна за 60 дней до отправления. Цен пока нет.
  • Поезда из Забайкальска в Маньчжурию прекратили ходить в феврале 2020 года из-за пандемии Covid-19, напомнили в РЖД.
Валерия Ильина
Сервисы
24 китайских приложения для туристов: мессенджеры, карты, переводчики и доставка еды

Что скачать перед поездкой, чтобы забронировать отель, заказать утку по-пекински и расплатиться за неё одним нажатием.

24 китайских приложения для туристов: мессенджеры, карты, переводчики и доставка еды

#новости #китай

2
1
17 комментариев