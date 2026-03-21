FT: международные авиакомпании планируют поднять цены на билеты и сократить число рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Авиационная отрасль столкнулась с самым серьёзным кризисом со времён пандемии 2019 года из-за кризиса на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

По подсчётам издания, 20 крупнейших авиакомпаний потеряли около $53 млрд капитализации с начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года на фоне перебоев в работе аэропортов Персидского залива, отмены рейсов Emirates, Etihad и Qatar Airways и снижения спроса со стороны туристов.

Цены на авиационное топливо за тот же период выросли вдвое. На него приходится треть расходов авиаперевозчиков. Из-за этого компании планируют повышать цены на билеты.



Некоторые опасаются дефицита топлива и хотят также сокращать число рейсов. Air France-KLM прорабатывает возможность сократить перелёты по азиатским направлениям. United Airlines объявила, что на 5% сократит число рейсов, запланированных до конца 2026 года. Это затронет направления с самым слабым спросом.

Гендиректор United Airlines Скотт Кирби заявил: если цены на топливо останутся на текущем уровне, компания понесёт дополнительные $11 млрд ежегодных расходов. При этом в самый прибыльный год United Airlines выручила менее $5 млрд. В компании ожидают, что цены на топливо поднимутся до $175 за баррель и останутся на уровне $100 за баррель как минимум до конца 2027 года.

Американский банк Goldman Sachs прогнозирует, что цена на нефть марки Brent может превысить рекордные $147 за баррель из-за перебоев поставок.

