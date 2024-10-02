Google работает над аналогом языковой модели o1 от OpenAI — Bloomberg

Та заточена под задачи, требующие сложных рассуждений.По словам осведомлённых источников Bloomberg, Google пытается научить языковую модель «мыслить как человек», используя метод Chain-of-Thought Prompting: заставляет её выполнять несколько логических операций перед итоговым ответом на запрос.В «последние месяцы» нескольким командам в корпорации удалось «добиться прогресса», но детали неизвестны. Сама Google от комментариев отказалась.Глава Google Сундар Пичаи. Источник фото: LinkedInОсновной конкурент Google на рынке языковых моделей — OpenAI, разработчик ChatGPT. Корпорация видела в ChatGPT угрозу ещё в конце 2022 года — и тогда же объявила «красный код» внутри компании, бросив силы на разработку «своего ответа» стартапу.На фоне ожесточённой конкуренции она просила помощи у своих сооснователей Сергея Брина и Ларри Пейджа и вернула в штат инженеров Ноама Шазира и Дэниэла де Фрейтаса, которые ещё в 2010-х утверждали, что чат-боты изменят подход пользователей к общению с компьютером, предлагали внедрить такую технологию в Google Assistant и выпустить публичное демо.Тогда руководство Google не видело перспектив и сомневалось в безопасности ИИ-систем. Позже сотрудники обвинили в робости, а также неспособности быстро реагировать на перемены.Полина ЛааксоДеньги01.05.2023Директор не может подчинить сотрудников, а те — быстро реагировать на перемены: как робость Пичаи «тормозит» Google И стоит ли в таком случае списывать компанию со счетов, например, в ИИ-гонке — в кратком конспекте материала The Information.#новости #google
Почему яблоко до сих пор не дало никакого ответа на это?
Как обычно, лет через 5 очухаются и будут втирать в 3 раза дороже функционал 5тилетней давности))
А вы не заметили, что яблоко в последнее время ничего нового и толкового нам не показывает? Такое впечатление, что они просто начали копировать все у других.
Пора бы уже для начала доработать голосовой переводчик, чтобы не как робот говорил, а как настоящий человек
нахуя?
Точно, загружаешь в свой голос в тел и переводчик отвечает твоим голосом
Раньше нужно было работать