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Полина Лааксо
AI

Google работает над аналогом языковой модели o1 от OpenAI — Bloomberg

Та заточена под задачи, требующие сложных рассуждений.

  • По словам осведомлённых источников Bloomberg, Google пытается научить языковую модель «мыслить как человек», используя метод Chain-of-Thought Prompting: заставляет её выполнять несколько логических операций перед итоговым ответом на запрос.
  • В «последние месяцы» нескольким командам в корпорации удалось «добиться прогресса», но детали неизвестны. Сама Google от комментариев отказалась.
Глава Google Сундар Пичаи. Источник фото: LinkedIn
Глава Google Сундар Пичаи. Источник фото: LinkedIn
  • Основной конкурент Google на рынке языковых моделей — OpenAI, разработчик ChatGPT. Корпорация видела в ChatGPT угрозу ещё в конце 2022 года — и тогда же объявила «красный код» внутри компании, бросив силы на разработку «своего ответа» стартапу.
  • На фоне ожесточённой конкуренции она просила помощи у своих сооснователей Сергея Брина и Ларри Пейджа и вернула в штат инженеров Ноама Шазира и Дэниэла де Фрейтаса, которые ещё в 2010-х утверждали, что чат-боты изменят подход пользователей к общению с компьютером, предлагали внедрить такую технологию в Google Assistant и выпустить публичное демо.
  • Тогда руководство Google не видело перспектив и сомневалось в безопасности ИИ-систем. Позже сотрудники обвинили в робости, а также неспособности быстро реагировать на перемены.
Полина Лааксо
Деньги
Директор не может подчинить сотрудников, а те — быстро реагировать на перемены: как робость Пичаи «тормозит» Google

И стоит ли в таком случае списывать компанию со счетов, например, в ИИ-гонке — в кратком конспекте материала The Information.

Сундар Пичаи. Источник: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.entrepreneur.com%2Ftopic%2Fsundar-pichai&amp;psig=AOvVaw3-e7-RQf7sex5eVcNkRpc7&amp;ust=1682944479051000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;ved=0CBMQjhxqFwoTCLj7hfHO0f4CFQAAAAAdAAAAABAZ" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Entrepreneur</a>

#новости #google

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17
17 комментариев
Микс из мусоровоза

Почему яблоко до сих пор не дало никакого ответа на это?

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Nenueto Flex

Как обычно, лет через 5 очухаются и будут втирать в 3 раза дороже функционал 5тилетней давности))

3
1
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Дмитрий Абрамов

А вы не заметили, что яблоко в последнее время ничего нового и толкового нам не показывает? Такое впечатление, что они просто начали копировать все у других.

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НаряднаяШайга

Пора бы уже для начала доработать голосовой переводчик, чтобы не как робот говорил, а как настоящий человек

1
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Илай

нахуя?

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n.shmelev

Точно, загружаешь в свой голос в тел и переводчик отвечает твоим голосом

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SuperСтар

Раньше нужно было работать

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