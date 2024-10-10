Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Путешествия
Сервисы
Маркетинг
Крипто
Мнения
Маркетплейсы
Личный опыт
Карьера
Находки
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

«Яндекс» выпустил мобильное приложение для «Алисы»

В нём также доступна генерация изображений с помощью нейросети YandexART 2.0.

  • Приложение «Алиса» появилось в App Store и Google Play, рассказали в компании. В нём можно общаться с помощником текстом или голосом. История диалогов сохраняется, а беседы синхронизируются на всех устройствах.
  • Для пользователей с подпиской «Алиса Про» есть поддержка YandexGPT 3 Pro — помощник может давать «более полные, достоверные и структурированные ответы».
  • В приложении также доступна генерация изображений с помощью нейросети YandexART 2.0. Бесплатно можно сделать пять запросов в день. С подпиской «Про» функция работает без ограничений.
  • В будущем «Алиса» сможет в реальном времени распознавать и анализировать данные через камеру смартфона, запоминать контекст диалогов, а пользователи получат возможность перебивать помощника, чтобы не дожидаться, когда он закончит отвечать.
Изображение «Яндекса» 
Изображение «Яндекса» 

#новости #яндекс #алиса

1515
11
81
81 комментарий
Максим Ростокин

@Яндекс, ваше приложение не доступно в гугл плей Казахстан. Пожалуйста, добавьте с учётом того, что в этом регионе много российских релокантов

5
3
3
Ответить
Путченков Владислав

Российский релокант - прямо как название отравы для тараканов 😂😂😂

25
2
Ответить
Andrzej Antonowicz

да!

в App Store ТОЖЕ не выложили,

а новость разрубили!… 🙈🙈🙈

3
Ответить
Eugene

Оно и в РФ недоступно 🙂 Санкции. Не иначе 🙂

2
1
Ответить
Boyko

Максимка, а тебе зачем, если ты бегаешь и репортишь приложения российских банков? Или ты именно с этой целью интересуешься?

2
Ответить
Себастиан Перейра

на самом деле беженцы, а не "релоканты"
но "релокант" звучит гордо - да

"релокант" еще звучит для гермнии или сша
но в казастан (и подобные локации) уехали только от безысходности
поэтому только беженцы, увы

1
Ответить
phatique

Они же дрочат на свой СУПЕРАПП, зачем отдельно делать?

3
Ответить