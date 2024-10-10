«Яндекс» выпустил мобильное приложение для «Алисы»

В нём также доступна генерация изображений с помощью нейросети YandexART 2.0. Приложение «Алиса» появилось в App Store и Google Play, рассказали в компании. В нём можно общаться с помощником текстом или голосом. История диалогов сохраняется, а беседы синхронизируются на всех устройствах.Для пользователей с подпиской «Алиса Про» есть поддержка YandexGPT 3 Pro — помощник может давать «более полные, достоверные и структурированные ответы».В приложении также доступна генерация изображений с помощью нейросети YandexART 2.0. Бесплатно можно сделать пять запросов в день. С подпиской «Про» функция работает без ограничений.В будущем «Алиса» сможет в реальном времени распознавать и анализировать данные через камеру смартфона, запоминать контекст диалогов, а пользователи получат возможность перебивать помощника, чтобы не дожидаться, когда он закончит отвечать.Изображение «Яндекса» #новости #яндекс #алиса
@Яндекс, ваше приложение не доступно в гугл плей Казахстан. Пожалуйста, добавьте с учётом того, что в этом регионе много российских релокантов
Российский релокант - прямо как название отравы для тараканов 😂😂😂
да!
в App Store ТОЖЕ не выложили,
а новость разрубили!… 🙈🙈🙈
Оно и в РФ недоступно 🙂 Санкции. Не иначе 🙂
Максимка, а тебе зачем, если ты бегаешь и репортишь приложения российских банков? Или ты именно с этой целью интересуешься?
на самом деле беженцы, а не "релоканты"
но "релокант" звучит гордо - да
"релокант" еще звучит для гермнии или сша
но в казастан (и подобные локации) уехали только от безысходности
поэтому только беженцы, увы
Они же дрочат на свой СУПЕРАПП, зачем отдельно делать?