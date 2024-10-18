Криптостартап Сэма Альтмана Worldcoin переименовался в World Network, коротко — World

Чтобы название отражало «масштабную миссию» проекта.В частности, научиться быстро отличать ИИ-бота от человека в условиях распространения нейросетей, пишут Axios и Reuters. В глобальном смысле World Network занимается строительством «всемирной идентификационной системы».Операторы World Network в разных странах сканируют радужные оболочки глаз с помощью устройств Orb, которые записывают данные в виде кода и на основе этого создают для пользователя идентификатор World ID. Последний можно использовать, чтобы подтверждать личность в интернете.В обмен на сканирование дают нативные токены проекта — WLD. На 20:15 мск он стоит $2,36, следует из данных криптоагрегатора Coinmarketcap. По данным самой компании, на сканирование с момента запуска записались свыше 6,9 млн человек.Вместе с новым названием стартап представил улучшенную версию устройства Orb. Оно работает на последнем чипсете Jetson от Nvidia, что, по словам компании, позволило повысить «ИИ-производительность» в пять раз.Новый Orb также содержит на 30% меньше деталей, поэтому его дешевле и проще производить. Это должно помочь World Network быстрее масштабироваться.Так выглядит новый Orb. Источник фото: World NetworkГлава OpenAI Сэм Альтман основал World Network с выпускником факультета теоретической физики Александром Бланиа и Максом Новендстерном, который работал в инвестфирме Bridgewater Associates и финтех-стартапе Wave.В списке стран, где на октябрь 2024 года можно отсканировать глаз с помощью Orb, числятся Австрия, Аргентина, Гватемала, Германия, Доминиканская Республика, Колумбия, Малайзия, Мексика, Перу, Польша, Сингапур, США, Чили, Эквадор, Южная Корея и Япония.В релизе обновлений также сказано, что скоро возможность появится в Австралии, Бразилии, Венгрии, Индонезии, Коста-Рике, Марокко, ОАЭ, Панаме, Румынии и на Тайване.Таня БоброваБудущее6 марИспания потребовала от криптостартапа Worldcoin Сэма Альтмана прекратить использовать личные данные пользователей — FT Стартап собирает биометрию глаза с помощью специального «шара» для подтверждения личности.#новости #worldcoin
А потом, после сканирования, обнаруживается, что еще и анальный зонд вставили 🤣
P.s. Православному человеку это все ненужно.
Все таки после 22 года здесь сильно изменились комментарии.
Точно не нужно?
Можно сколько угодно смеяться с рептилоидов и теорий заговора, но эта тема со сканированием биометрии за копейки - очень настораживает. А такие люди, как Сэм льтман, никогда не будут независимы от правительства. Вот и думаем надо ли оно?
У правительств уже как сто лет есть биометрия есть которую собирали на загран-паспорта например. Что изменится если они еще радужную оболочку получат? Да нечего.
У правительств уже как сто лет есть биометрия есть которую собирали на загран-паспорта например. Что изменится если они еще радужную оболочку получат? Да нечего.
сбор биометрии приобретает какие то маниакальные масштабы