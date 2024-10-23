Разработчик сервиса с чат-ботами Character AI получил иск из-за гибели пользователя-подростка

Ныне покойный 14-летний Сьюэлл Сетцер постоянно общался со сгенерированным на платформе ИИ-персонажем.Его мать Меган Л. Гарсия считает, что Character AI должна понести ответственность за его смерть. По её словам, технологии сервиса «опасные и непроверенные» и могут «побуждать пользователей делиться сокровенными мыслями и чувствами», пишет NYT со ссылкой на черновик иска. По данным TechCrunch, он уже подан.Гарсия называет поведение разработчика «безрассудным»: он предлагает детям доступ к реалистичным ИИ-собеседникам, не гарантируя безопасность, и собирает их личные данные для обучения своих языковых моделей. Помимо этого, заманивает привлекательным дизайном. По её словам, это «масштабный эксперимент, в котором [Сетцер] стал пушечным мясом».Родители не знали, что подросток несколько месяцев общался с чат-ботом — имитацией героини «Игры престолов» Дейенерис Таргариен. Замечали только, что он больше времени «проводил» в телефоне, замкнулся в себе, стал хуже учиться и потерял интерес к привычным хобби.Они водили Сетцера к психотерапевту, который диагностировал у него тревожное расстройство, а также расстройство дисрегуляции настроения. Но переживаниями мальчик охотнее делился с ботом. Он думал, что влюблён, и вёл разговоры в том числе интимного характера. А 28 февраля 2024 года пообещал «вернуться домой» и ушёл из жизни.В Character AI выразили соболезнования семье, но подчеркнули, что серьёзно относятся к безопасности. Правила платформы запрещают пропаганду самоповреждений и суицида, а также публикацию изображений и детальных описаний половых актов — помимо прочего.Компания совершенствует алгоритмы, чтобы пресекать подобные практики, а также показывает всплывающие предупреждения и подсказки с горячими линиями при упоминании ключевых фраз (когда сервисом пользовался Сетцер, таких подсказок не было).Диалог с ботом. Источник фото: NYTСоциальные платформы могут избежать ответственности, если контент, ставший причиной разбирательства, был опубликован пользователем. Но в последние годы юристы предлагают всё-таки призывать бизнес к ответу, если причина в их продукте — например, алгоритмах рекомендаций, которые показывают пользователю нежелательный контент.Character AI — платформа для создания и использования чат-ботов, которые имитируют звёзд и известных персонажей и заточены под разные контексты. С июня 2024 года им можно звонить.В марте 2023 года, несмотря на отсутствие даже выручки, проект привлёк $150 млн при оценке в $1 млрд. В сентябре 2024 года он заключил сделку с Google. Сервисом, по его собственным словам, пользуется более 20 млн человек. В США собеседникам должно быть не меньше 13 лет. В ЕС — не меньше 16 лет. Но ограничений в процессе регистрации или же функций родительского контроля пока нет, отмечает NYT.В Character AI говорят, что среднестатистический пользователь проводит на платформе больше часа в день. Компания планирует представить обновление, которое будет оповещать людей о том, что с их входа прошёл час.Полина ЛааксоБудущее02.08.2021Как в «Чёрном зеркале»: нейросеть GPT-3 помогла канадцу «связаться» с умершей невестой — в ИИ-чате Хоть с помощью ИИ-сервисов и можно «оживить» умерших, в конечном итоге их всё равно придётся потерять, пишет San Francisco Chronicle.#искусственныйинтеллект #нейросети #новости
Короче объясняю. CharacterAI это порносайт для анимешников 💁♀️
Вот пацанчик с Дайнерис до смерти своего дракона и загоняли 💁♀️
Для порносайтов это обычное дело. На порнохабе под любой хорошей порнушкой лежит как минимум десяток жмуров 💁♀️😸
Подробнее по последнему абзацу, пожалуйста.
🤡
У**нутым нет покоя - можно было озаглавить статью.
Проиграл в ваше поле чудес. Не могу назвать слово.
Вот и времена. Человек больше доверяет «роботу», а не родным и близким.
Стоит задуматься что такого осталось в общении от близких