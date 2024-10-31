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Полина Лааксо
AI

Разработчик «умной» броши AI Pin объявил об отзыве 10,5 тысячи зарядных кейсов из-за риска возгорания

В июне 2024 года он призывал просто не использовать их.

  • Пользователи могут обменять неисправные кейсы на новые (их поставят через три-шесть месяцев) или получить компенсацию. Тем, кто покупал устройства отдельно, полагается по $149. Кто получил их вместе с брошью — по $129.
  • В отчёте сказано об одном случае, когда литий-полимерный аккумулятор «перегрелся и начал плавиться при зарядке». Но пострадавших не было — как и других инцидентов.
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.cnet.com%2Ftech%2Fmobile%2Fhumane-ai-hands-on-my-life-so-far-with-a-wearable-ai-pin%2F&postId=1627894" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">CNet</a>
Источник фото: CNet
  • Стартап Humane выходцев из Apple представил «умную» брошь AI Pin за $699 в 2023 году. Она работает на процессоре Snapdragon от Qualcomm и поддерживает ИИ-решения от OpenAI. В компании надеялись, что «однажды AI Pin сможет заменить смартфон».
  • К поставкам приступили в апреле 2024 года. Уже в мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Humane думает продать бизнес. Позже NYT узнало, что переговоры ведут в том числе с HP.
  • Устройство критиковали даже самые первые «тестировщики», среди которых были и друзья, и родственники основателей, но брошь всё равно выпустили, рассказывало The Verge. Оно же писало: «С мая по август 2024 года Humane получила больше возвратов брошей, чем заказов».
Полина Лааксо
Техника
«Безделушка для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги»: как показала себя «умная» брошь Humane AI Pin за $699

Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.

#новости #aipin #humane

1 комментарий
Артур А.

Мне одному непонятно как они умудрились это продавать?

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