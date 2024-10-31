Разработчик «умной» броши AI Pin объявил об отзыве 10,5 тысячи зарядных кейсов из-за риска возгорания

В июне 2024 года он призывал просто не использовать их.Пользователи могут обменять неисправные кейсы на новые (их поставят через три-шесть месяцев) или получить компенсацию. Тем, кто покупал устройства отдельно, полагается по $149. Кто получил их вместе с брошью — по $129.В отчёте сказано об одном случае, когда литий-полимерный аккумулятор «перегрелся и начал плавиться при зарядке». Но пострадавших не было — как и других инцидентов.Источник фото: CNetСтартап Humane выходцев из Apple представил «умную» брошь AI Pin за $699 в 2023 году. Она работает на процессоре Snapdragon от Qualcomm и поддерживает ИИ-решения от OpenAI. В компании надеялись, что «однажды AI Pin сможет заменить смартфон».К поставкам приступили в апреле 2024 года. Уже в мае Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Humane думает продать бизнес. Позже NYT узнало, что переговоры ведут в том числе с HP.Устройство критиковали даже самые первые «тестировщики», среди которых были и друзья, и родственники основателей, но брошь всё равно выпустили, рассказывало The Verge. Оно же писало: «С мая по август 2024 года Humane получила больше возвратов брошей, чем заказов».Полина ЛааксоТехника5 мая«Безделушка для фанатиков ИИ, которым некуда девать деньги»: как показала себя «умная» брошь Humane AI Pin за $699 Рассказали технологические обозреватели зарубежных изданий.#новости #aipin #humane
Мне одному непонятно как они умудрились это продавать?