В коде приложения для звонков на смартфонах Pixel нашли улучшенную ИИ-функцию борьбы со спамом

Сейчас звонящий слышит просьбу ассистента указать цель разговора, а пользователь может выбрать несколько базовых ответов, например, «перезвоните» или «отменить встречу».У улучшенной версии будет возможность генерировать более подробные ответы на основе информации из звонка.