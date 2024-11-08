В коде приложения для звонков на смартфонах Pixel нашли улучшенную ИИ-функцию борьбы со спамом

Голосовой помощник сможет не только прислать заранее заготовленные ответы, но и вести беседу со звонящим.Google обновит функцию Call Screen — с помощью неё на звонки отвечает «Google Ассистент» и показывает расшифровку диалога в режиме реального времени. Нейросеть в основе инструмента будет точнее распознавать информацию, генерировать подробные ответы и сможет переписываться со звонящим, обнаружил 9To5Google.Сейчас звонящий слышит просьбу ассистента указать цель разговора, а пользователь может выбрать несколько базовых ответов, например, «перезвоните» или «отменить встречу».У улучшенной версии будет возможность генерировать более подробные ответы на основе информации из звонка.Кодовое название ассистента — dobby, а ответы ИИ в коде приложения помечены как dobby_AI и dobby_LLM. Вероятно, в основе будет лежать нейросеть Gemini Nano, полагает издание.9To5Google отмечает, что компания уже упоминала о добавлении в приложение звонков multi-turn conversational AI — ИИ, способного удерживать контекст разговора. Это значит, что нейросеть сможет понять уточняющие вопросы и добавить детали.Google внедрил функцию отбора звонков в Android 12 в 2021 году. В конце 2023 года компания добавила короткие «контекстные ответы» звонившему. В марте 2024 добавили автоматические ответы, даже если абонент не отвечает.Как сейчас выглядит разговор звонящего с ассистентом Google. Источник: Google#новости #ии #google
Pixel ваш дерьмо американское, сяоми и текно рулят скоро весь мир завоюют. Я вот купил себе и радуюсь и детям тоже. Сейчас они не хуже разных других. А вот эппл то Гитлер создал, туда ему и дорога. Падают в православном Китае его продажи!
Oukitel рулит. Он такой тяжёлый, что им можно уебать по башке какого-нибудь иноагента, например.
Норм.
Падают в православном Китае его продажи!
По данным митрополита Илариона (Алфеева) в Китае в 2020 году насчитывалось до 16 тысяч православных
Пиксели - лучшие телефоны на Андроид.
Да что я скромничаю, они даже лучше Apple.
Только их нужно добывать как колбасу в СССР, если живешь за пределами золотого полумиллиарда. Apple же продаётся в каждом переходе.
Очень хочу такой, чтобы он посылал в жопу всех кто мне звонит.