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Ася Карпова
AI

В коде приложения для звонков на смартфонах Pixel нашли улучшенную ИИ-функцию борьбы со спамом

Голосовой помощник сможет не только прислать заранее заготовленные ответы, но и вести беседу со звонящим.

  • Google обновит функцию Call Screen — с помощью неё на звонки отвечает «Google Ассистент» и показывает расшифровку диалога в режиме реального времени. Нейросеть в основе инструмента будет точнее распознавать информацию, генерировать подробные ответы и сможет переписываться со звонящим, обнаружил 9To5Google.

  • Сейчас звонящий слышит просьбу ассистента указать цель разговора, а пользователь может выбрать несколько базовых ответов, например, «перезвоните» или «отменить встречу».У улучшенной версии будет возможность генерировать более подробные ответы на основе информации из звонка.

  • Кодовое название ассистента — dobby, а ответы ИИ в коде приложения помечены как dobby_AI и dobby_LLM. Вероятно, в основе будет лежать нейросеть Gemini Nano, полагает издание.

  • 9To5Google отмечает, что компания уже упоминала о добавлении в приложение звонков multi-turn conversational AI — ИИ, способного удерживать контекст разговора. Это значит, что нейросеть сможет понять уточняющие вопросы и добавить детали.

  • Google внедрил функцию отбора звонков в Android 12 в 2021 году. В конце 2023 года компания добавила короткие «контекстные ответы» звонившему. В марте 2024 добавили автоматические ответы, даже если абонент не отвечает.

Как сейчас выглядит разговор звонящего с ассистентом Google. Источник: Google
Как сейчас выглядит разговор звонящего с ассистентом Google. Источник: Google

#новости #ии #google

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13 комментариев
Э.Пресли, поэт-песенник

Pixel ваш дерьмо американское, сяоми и текно рулят скоро весь мир завоюют. Я вот купил себе и радуюсь и детям тоже. Сейчас они не хуже разных других. А вот эппл то Гитлер создал, туда ему и дорога. Падают в православном Китае его продажи!

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1
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Слегка Придурковатый

Oukitel рулит. Он такой тяжёлый, что им можно уебать по башке какого-нибудь иноагента, например.

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Wittgenstein

Норм.

Падают в православном Китае его продажи!

По данным митрополита Илариона (Алфеева) в Китае в 2020 году насчитывалось до 16 тысяч православных

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Гоги Твардовски

Пиксели - лучшие телефоны на Андроид.
Да что я скромничаю, они даже лучше Apple.

2
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Камиль Харисян
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Бинарный Ёж

Только их нужно добывать как колбасу в СССР, если живешь за пределами золотого полумиллиарда. Apple же продаётся в каждом переходе.

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Zloy Marketolog

Очень хочу такой, чтобы он посылал в жопу всех кто мне звонит.

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